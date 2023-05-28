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В Гагаузии намерены провести референдум о выходе из состава Молдавии

В Гагаузии намерены провести референдум о выходе из состава Молдавии

Если Кишинев не услышит Гагаузию, стремление ее народа говорить на русском языке, жить в мире и согласии с Россией, автономия оставляет за собой право инициировать референдум о независимости.

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