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Российский отзыв ратификации ДВЗЯИ

Российский отзыв ратификации ДВЗЯИ

Вслед за приостановлением Российской Федерацией участия в Договоре Start-II/СНВ-III 23 февраля 2023 года, которое являлось лишь логичной и вполне предсказуемой инициативой, вытекающей из нового характера российско-западных отношений, установившихся в начале 2022 года с объявленной и частично реализованной угрозой западным американоцентричным … .

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