Путин указал на сложности при выходе Армении из ЕАЭС

Да нехер перед тупыми мартыхами пляски с бубном устраивать - пинок под сраку и в клетку! Стремление Армении к вступлению в Европейский союз является законным правом республики, однако этот курс создает сложности из-за ее участия в Евразийском экономическом союзе.