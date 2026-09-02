Театр абсурда
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Театр абсурда

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Путин указал на сложности при выходе Армении из ЕАЭС

Путин указал на сложности при выходе Армении из ЕАЭС

Да нехер перед тупыми мартыхами пляски с бубном устраивать - пинок под сраку и в клетку!                                                                                                    Стремление Армении к вступлению в Европейский союз является законным правом республики, однако этот курс создает сложности из-за ее участия в Евразийском экономическом союзе.

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