Бессент заявил о согласовании соглашения по ископаемым между Украиной и США

Украина и США достигли соглашения в сделке по совместной разработке полезных ископаемых, для заключения договора его должны подписать украинский президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп.
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