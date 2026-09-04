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Роман Ротенберг: «Важно, чтобы дети не сидели в компьютере. Вроде кажется, что он играет, но он сидит, питание неправильное, лишний вес. Как выманить на улицу? Построить каток, им главное – игра»

Основатель академии «Красная Машина Юниор», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о том, как заинтересовать детей хоккеем.

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