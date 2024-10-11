Эксперт Ромачев: меняя сим-карту, старую рекомендуется уничтожать

Специалист перечислил правила цифровой гигиены Чтобы личные данные, переписки в мессенджерах, финансовая информация не оказались в Сети и ими не воспользовались мошенники, при смене сим-карты требуется соблюдать ряд правил, сообщил в интервью радио Sputnik генеральный директор разведывательного агентства «Р-Техно» Роман Ромачев.