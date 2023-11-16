Организация WPC (Wireless Power Consortium) сообщила, что первые устройства с поддержкой стандарта беспроводной зарядки Qi2 уже завершают процедуру сертификации, чтобы выйти в продажу «к сезону праздников».
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