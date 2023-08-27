VG

Vasily Golov

Не нежнее,а гуманнее.Развалили СССР,пусть начинают с Россией. Доктрина американская гласит,что Россия враг №2.Мы гуманность им.В июне 2015 года Асбестовский городской суд признал текст «План Даллеса по уничтожению СССР (России)» экстремистским материалом.Более реалистичным является так называемый «Гарвардский проект». «Гарвардский проект».В дальнейшем, принято считать, что западными спецслужбами в 1970-ые годы был разработан Гарвардский проект, который предусматривал уничтожение СССР в течение 15 лет. Но подчеркну важный момент: разрушение России – это не самоцель американских стратегов. Разрушение России – хоть и главное, но всё же звено в цепи для достижения главной цели – мировой гегемонии.I-й этап – Перестройка (1985 – 1990 годы) – фактическая реализация 1985 – 1991 годы, отставание от графика на год-полтора.II-й этап – Реформа (1990 – 1995 годы) – фактическая реализация 1991 – 1999 годы, отставание от графика составляет 4 года.III-й этап – Завершение (1995 – 2000 годы) – не реализована, провалена.Учли ошибки и создали Тайный планпо развалу России до 2024 года. Хьюстонский проект против Путина.Белый дом практически никогда не скрывал своих намерений уничтожить сначала Советский Союз, а в последствии его преемницу – Российскую Федерацию.Пока реализация буксует.Путин и политика России мешает.Сначала Сирия,теперь Украина.Население России понимает, что ему уготовано американцами.