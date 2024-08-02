Аудитория Threads разрослась до 200 млн активных пользователей Сервис микроблог...

Аудитория Threads разрослась до 200 млн активных пользователейСервис микроблогинга и социальная сеть Threads от M**a продолжает набирать популярность, достигнув 200 миллионов активных пользователей в месяц всего за 13 месяцев с момента запуска.
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