Друзья, откажитесь от пиротехники. С одной стороны, не время сейчас для больших салютов и фейерверков.
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Друзья, откажитесь от пиротехники. С одной стороны, не время сейчас для больших салютов и фейерверков.