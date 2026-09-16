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Нижегородская правда

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Врач Волгина назвала неочевидные последствия затяжного насморка

Врач Волгина назвала неочевидные последствия затяжного насморка

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила, что игнорирование насморка может привести к пневмонии.

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