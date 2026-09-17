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Загадочные мутанты и День святого Валентина: вышел 2-й сезон анимационных "Очень странных дел"

Загадочные мутанты и День святого Валентина: вышел 2-й сезон анимационных "Очень странных дел"

Долгожданный релиз продолжения анимационного спин-оффа под названием "Очень странные дела: Истории из 85-го" (Stranger Things: Stories from '85) состоялся на стриминговой платформе.

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