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Приговоренный к 15 годам строгого режима экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев отправится на СВО

Приговоренный к 15 годам строгого режима экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев отправится на СВО

Ранее еще один бывший градоначальник, Олег Гуменюк, получивший 12 лет колонии, подписал контракт с Минобороны РФЭкс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет за коррупцию, подписал контракт с Министерством обороны.

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