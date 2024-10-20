Приговоренный к 15 годам строгого режима экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев отправится на СВО

Ранее еще один бывший градоначальник, Олег Гуменюк, получивший 12 лет колонии, подписал контракт с Минобороны РФЭкс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет за коррупцию, подписал контракт с Министерством обороны.