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Крупные держатели XRP резко увеличили переводы на Binance

За последние недели значительно вырос объем XRP, который крупные держатели переводят на Binance. За 30 дней совокупный приток со стороны крупных кошельков достиг примерно 1,6 млрд XRP — это максимальный показатель за последние шесть месяцев.

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