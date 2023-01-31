Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Хавбек Демир бесплатно перешел из «Барсы» в «Фенербахче». Каталонцы получат 20% от суммы следующей продажи игрока

Эмре Демир покинул «Барселону».  19-летний полузащитник перешел в «Фенербахче». Он подписал контракт на 4,5 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх