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Спасатели ищут двух туристов, пропавших на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии

Спасатели ищут двух туристов, пропавших на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии

В Черекском районе Кабардино-Балкарии организовали поиски двух туристов, пропавших на горе Дыхтау. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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