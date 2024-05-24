Бюргеншток обречённых: «мирная конференция» по Украине в Швейцарии провалилась, ещё не начавшись

Непонятно, в качестве кого там собирается выступать просроченный Зеленский На днях новый секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко, поставленный вместо уж слишком одиозного Алексея Данилова, заявил, что выход из нынешнего конфликта с Россией лежит в области дипломатических усилий.