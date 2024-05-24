Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Оно и нашим не мешает сократить ДАРМОЕДОВ. Как в Армии, так и в ДУМЕ... (Дерьмократия "перебьется")...Украина намерена ...
  • Владимир Минаков
    Может, отдельные правители государств и не видят уже в нём главу Украины, но пока пиндосам он нужен - он  и будет тем...МИРОВЫЕ СМИ: КТО ...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Давно пора...«РАМШТАЙН»: УКРАИ...

Бюргеншток обречённых: «мирная конференция» по Украине в Швейцарии провалилась, ещё не начавшись

Бюргеншток обречённых: «мирная конференция» по Украине в Швейцарии провалилась, ещё не начавшись

Непонятно, в качестве кого там собирается выступать просроченный Зеленский   На днях новый секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко, поставленный вместо уж слишком одиозного Алексея Данилова, заявил, что выход из нынешнего конфликта с Россией лежит в области дипломатических усилий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх