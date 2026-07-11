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Защитник Аргентины Лисандро про ЧМ: «Судьи работают превосходно. Пресса генерирует разговоры. Мы сосредоточены на том, чтобы показывать максимум на поле»

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес заявил, что судьи хорошо работают на ЧМ-2026 . Футболист ответил на вопрос о том, может ли он что-то сказать по поводу судейства на турнире.

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