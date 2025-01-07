Арестович назвал офис Зеленского местом, где все говорят по-русски

Офис президента Украины является местом, где все говорят по-русски. Об этом заявил экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович блогеру Николаю Фельдману, комментируя отказ Владимира Зеленского проводить интервью с американским блогером Лексом Фридманом на русском языке.