Казахстан и Южная Корея обсуждают строительство АЭС Страны обсудили сотрудничество в рамках консорциума для строительства АЭС.
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Казахстан и Южная Корея обсуждают строительство АЭС Страны обсудили сотрудничество в рамках консорциума для строительства АЭС.
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