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Юрзинов о тренерских семинарах в СССР: «Благодаря им наша тренерская школа была сильнейшей в мире – как и наш хоккей. Специалисты из Финляндии и Швейцарии у нас дневали и ночевали»

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов рассказал о роли Анатолия Тарасова в организации тренерских семинаров.

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