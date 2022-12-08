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Даниил Серохвостов: «Тело абсолютно нерабочее – непонятно, почему. Может, организм так на длительные морозы реагирует»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка России в Тюмени.

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