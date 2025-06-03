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Китай

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Российские военные уничтожили 205 украинских БПЛА вне зоны российско-украинского конфликта -- Минобороны РФ

Москва, 2 июня /Синьхуа/ -- За сутки средствами противовоздушной обороны российской армии были сбиты 316 украинских беспилотных летательных аппаратов /БПЛА/ самолетного типа, в том числе 205 вне зоны российско-украинского конфликта.

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