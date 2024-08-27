Минобороны: ВС РФ «Искандером» поразили РСЗО HIMARS ВСУ в Сумской области

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что об успешном уничтожении зенитно-ракетного комплекса HIMARS, который был поставлен на вооружение ВСУ благодаря поддержке западных союзников в районе населенного пункта Степановка Сумской области с помощью комплекса «Искандер-М».
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