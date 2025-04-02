В США предлагают брать тесты на наркотики у Маска и сотрудников DOGE

Член палаты представителей от Демократической партии Мики Шеррилл подготовила и внесла на рассмотрение законопроект, который должен заставить главу департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска и его сотрудников проходить плановое тестирование на употребление наркотиков.
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