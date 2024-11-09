Прогноз на матч Бенфика – Порту 10 ноября 2024 года

БОНУС: фрибет 3 000 ₽ на этот матч по промокоду SPRTS! Фрибет 4 444 ₽ после регистрации по промокоду SPORTS4 В рамках 11-го тура Примейры на стадионе Эштадиу да Луш встретятся одни из главных претендентов на титул – «Бенфика» и «Порту».