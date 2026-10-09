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Мировое обозрение

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Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в воссоединении детей с семьями

Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в воссоединении детей с семьями

Главное в тезисах: Тезис 1: Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом 9 октября лично поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за гуманитарную работу по воссоединению детей с семьями.

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