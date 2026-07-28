В результате атаки дрона в Белгородской области ранены 19 пассажиров автобуса Украинские националисты осуществили очередной террористический акт в отноше.
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В результате атаки дрона в Белгородской области ранены 19 пассажиров автобуса Украинские националисты осуществили очередной террористический акт в отноше.
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