Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по ВВП за 2 кварталВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по денежному агрегатору M2 за июньВ 16:30 GMT Мексика опубликует данные по валютным резервам за июньИнформВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по ВВП за 2 кварталВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по денежному агрегатору M2 за июньВ 16:30 GMT Мексика опубликует данные по валютным резервам за июньИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .