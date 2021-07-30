TeleTrade

TeleTrade

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Свежие комментарии

  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по ВВП за 2 кварталВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по денежному агрегатору M2 за июньВ 16:30 GMT Мексика опубликует данные по валютным резервам за июньИнформВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по ВВП за 2 кварталВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по денежному агрегатору M2 за июньВ 16:30 GMT Мексика опубликует данные по валютным резервам за июньИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .

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