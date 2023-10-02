В Подмосковье получить права на самоходные машины можно через «Добродел»

РИАМО - 2 окт. Получить или заменить права тракториста-машиниста можно прямо в смартфоне. Услуга доступна в обновленном мобильном приложении «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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