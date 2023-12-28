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По наследию с ветерком: чем бы Шубарев не тешился

По наследию с ветерком: чем бы Шубарев не тешился

В Петербурге дан старт одному из самых неоднозначных проектов - строительству Большого Смоленского моста, который больше похож на лоббирование интересов за бюджетный счёт отдельно взятого застройщика - компании Setl Group Максима Шубарева, известного своей тесной связью с властными коридорами Смольного.

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