По наследию с ветерком: чем бы Шубарев не тешился

В Петербурге дан старт одному из самых неоднозначных проектов - строительству Большого Смоленского моста, который больше похож на лоббирование интересов за бюджетный счёт отдельно взятого застройщика - компании Setl Group Максима Шубарева, известного своей тесной связью с властными коридорами Смольного.
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