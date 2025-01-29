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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» стала третьей среди немецких клубов по итогам общего этапа ЛЧ. Ее опередили «Байер» и «Боруссия»

Команда Венсана Компани заняла 12-е место в таблице по итогам этой стадии турнира, набрав 15 очков в 8 матчах.

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