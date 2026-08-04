Bleacher Report предложил вариант обмена с участием Стефена Карри и «Бостон Селтикс»

В январе 2024 года американское спортивное издание Bleacher Report предложило вариант обмена между клубами НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс», по которому четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри может перейти в «Бостон».
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