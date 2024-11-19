УК «Термы» приступит к реализации нового проекта термального комплекса

В Москве на одном из форумов состоялась встреча Бычкова Юрия Федоровича, создателя сети «Городские термы» с вице-губернатором Ярославской области Горбуновым Василием Александровичем и министром по туризму Габуевой Ольгой Хаджимуратовной.