УК «Термы» приступит к реализации нового проекта термального комплекса

В Москве на одном из форумов состоялась встреча Бычкова Юрия Федоровича, создателя сети «Городские термы» с вице-губернатором Ярославской области Горбуновым Василием Александровичем и министром по туризму Габуевой Ольгой Хаджимуратовной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии