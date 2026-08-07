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Генменеджер «Шанхая» о межсезонье: «Не удалось до конца воплотить мое видение команды. Рынок был скудным, многие игроки не приехали»

Генеральный менеджер « Шанхая » Евгений Артюхин прокомментировал трансферы клуба в это межсезонье. – Ждать ли еще новичков? – К сожалению, не удалось до конца воплотить мое видение команды.

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