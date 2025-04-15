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Полезные советы

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Страх темноты: почему он бывает у взрослых людей

Страх темноты: почему он бывает у взрослых людей

Боязнь темноты (никтофобия) бывает не только детской проблемой. Страх темноты бывает даже у взрослых людей: исследованиям, около 10-15% взрослого населения испытывают тревогу в темных помещениях или ночью.

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