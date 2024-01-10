У популярного японского пикапа скоро появится хардкорная версия

Компания Mitsubishi продает свой знаменитый пикап L200 в Японии под именем Triton. Недавно машина перешла в шестое по счету поколение серьезно изменившись как снаружи, так и внутри и обзаведясь новой лестничной рамой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии