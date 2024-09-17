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Михаил Делягин: Простите, пожалуйста, а что, команда Чубайса откуда-то ушла?

Михаил Делягин: Простите, пожалуйста, а что, команда Чубайса откуда-то ушла?

Недавно в Москве арестовали руководителя разработки "планшетов Чубайса" в Роснано. Глава компании "Пластик лоджик" Борис Галкин обвиняется в растрате денег, выделенных госкорпорации, и, как выяснилось, стал фигурантом дела по ч.

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Комментарии
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Владимир
Спрашивать об этом в соцсетях смысла не имеет тех, кто одобряет кандидатуры.  Напишите на горячую линию.
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35 мин.
Владимир
Схемотехника китайская. Раньше была месиканская и чешская. Раньше тоже так было.
Ответить
33 мин.
владимир рябченко
Чубайс и сегодня живее всех живых... ?😜
Ответить
8 сек.

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