Борис Титов проинформировал заместителя генсека ООН о работе над переформатированием повестки устойчивого развития в рамках БРИКС и ШОС

Об этом специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов заявил по результатам встречи в Нью-Йорке с заместителем генерального секретаря ООН Ли Цзиньхуа.
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