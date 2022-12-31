Главная ёлка Советского Союза

Почему после 1917 года Рождество и Новый год перестали быть официальными праздниками? Кто и когда предложил снова разрешить новогодние мероприятия для детей? Где прошла первая советская ёлка, и когда она переехала на территорию Кремля? В чём была особенность представления до 1964 года? Кто мог попасть на новогоднюю ёлку в Дворец Съездов? Правда ли, что во времена СССР некоторые роли там играли знаменитые советские актёры? А также — почему подарки на Кремлёвской ёлке считались лучшими? И что стало с мероприятием после распада Советского Союза? Об этом и не только расскажу сегодня.