В Архангельской области построят три новых мусоросортировочных комплекса

АРХАНГЕЛЬСК, 30 ноября, ФедералПресс. В Поморье в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» построят три мусоросортировочных комплекса мощностью 405 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии