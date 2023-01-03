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Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок

Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок

На брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что действующий президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок.

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