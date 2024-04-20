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Крымское информационное агентство

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На стройках в Сакском районе нашли 26 нелегалов

На стройках в Сакском районе нашли 26 нелегалов

На территории Сак и Сакского района сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием «Иностранный работник».

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