На стройках в Сакском районе нашли 26 нелегалов

На территории Сак и Сакского района сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием «Иностранный работник».
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