«От борта — и в лузу»: «Азовцев» пакуют в гробы, изготовленные на бильярдной фабрике В ВСУ гибнут все одинаково, но посмертные почести положены только нацистам Виктор Сокирко Фото: Станислав Красильников/ТАСС Материал комментируют: Александр Зимовский Численность потерь ВСУ с начала спецоперации оценивается до 3 миллионов человек погибшими и тяжелоранеными.