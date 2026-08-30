Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 905 подписчиков

«От борта — и в лузу»: «Азовцев» пакуют в гробы, изготовленные на бильярдной фабрике

«От борта — и в лузу»: «Азовцев» пакуют в гробы, изготовленные на бильярдной фабрике

«От борта — и в лузу»: «Азовцев» пакуют в гробы, изготовленные на бильярдной фабрике В ВСУ гибнут все одинаково, но посмертные почести положены только нацистам Виктор Сокирко Фото: Станислав Красильников/ТАСС Материал комментируют: Александр Зимовский Численность потерь ВСУ с начала спецоперации оценивается до 3 миллионов человек погибшими и тяжелоранеными.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым