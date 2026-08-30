«От борта — и в лузу»: «Азовцев» пакуют в гробы, изготовленные на бильярдной фабрике В ВСУ гибнут все одинаково, но посмертные почести положены только нацистам Виктор Сокирко Фото: Станислав Красильников/ТАСС Материал комментируют: Александр Зимовский Численность потерь ВСУ с начала спецоперации оценивается до 3 миллионов человек погибшими и тяжелоранеными.
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