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Квартира, дом, дача

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10 вещей и продуктов, которые не надо постоянно намывать, чтобы не испортить

10 вещей и продуктов, которые не надо постоянно намывать, чтобы не испортить

Поддержание чистоты и порядка в квартире – залог здоровья. Однако в погоне за званием идеальной хозяйки многие попросту забывают о том, что есть такие вещи, которые не стоит «драить» на постоянной основе, ведь это не только пустая трата времени, а и откровенная порча большинства из них.

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