«Они приходят»: Путин об иностранных инвестициях в российский бизнес

Иностранные инвестиции продолжают поступать в российский бизнес. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.
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