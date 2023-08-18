Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Чемпионат Европы (жен). Сербия сыграет с Украиной, Словакия против Нидерландов, другие матчи

Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии. Чемпионат Европы по волейболу Женщины Групповой этап Группа А Гент, Бельгия Сербия – Украина – 18.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх