7 октября - сегодня День Конституции СССР (брежневской)

Конституция 1977 года содержала 9 разделов, 21 главу и 174 статьи. В преамбуле был оценен исторический путь, пройденный советским обществом за 60 лет после Октябрьской социалистической революции, и дана характеристика советского общества как «развитого социалистического общества, как закономерного этапа на пути к коммунизму».