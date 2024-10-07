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  • Вера смелых
    Мы помним Романа, и я тогда, сквозь слезы писала посвящённое ему стихотворение..                                *****...Сегодня исполнило...
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7 октября - сегодня День Конституции СССР (брежневской)

7 октября - сегодня День Конституции СССР (брежневской)

Конституция 1977 года содержала 9 разделов, 21 главу и 174 статьи. В преамбуле был оценен исторический путь, пройденный советским обществом за 60 лет после Октябрьской социалистической революции, и дана характеристика советского общества как «развитого социалистического общества, как закономерного этапа на пути к коммунизму».

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