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GIE: с началом отопительного сезона отбор газа из ПХГ в ЕС превысил закачку

GIE: с началом отопительного сезона отбор газа из ПХГ в ЕС превысил закачку

С началом отопительного сезона в Евросоюзе отбор газа превысил закачку. Такие данные приводит Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

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