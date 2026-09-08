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Невролог Климов назвал первый признак деменции в быту, который видно раньше других

Невролог Климов назвал первый признак деменции в быту, который видно раньше других

О деменции, ее признаках и способах профилактики рассказал врач-невролог Леонид Климов. Он объяснил, чем отличается здоровое старение от серьезной патологии.

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